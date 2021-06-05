養馬從來都是高消費活動，單一馬主或同一馬主陣營，能夠持續不斷地養馬幾二、三十年，當然是實力雄厚之輩。

由老牌馬主余潤興主導的「神駒」系，歷來養馬三、四十匹，當中有好有劣，馬主付出龐大資本，卻一直不算特別成功。

卒之皇天不負有心人，「神駒」系由個人名下馬以至團體馬，都在今季特別是於近月修成正果。

其中，先有「勇猛神駒」攻下三級賽皇太后盃，繼而有「勇戰神駒」勝出一級賽遮打盃，還有「超霸神駒」（馬主康樂賽馬團體）贏到刷新泥地一哩全港紀錄時間（5月8日）。

當其他馬主仍在一眾賽馬先進國家搜購超高價自購馬之際，「神駒」系近年轉攻南美洲尋求價錢相對較低而同樣物美的貨色，代表作是分從巴西及智利引入同屬馬王級的「勇猛神駒」及「勇戰神駒」。

沈廐「勇猛神駒」5月2日大發神威，在華將潘明輝胯下爆冷捧走2400米皇太后盃，讓其馬主余潤興重享分級賽冠軍滋味。

苗廐「勇戰神駒」原本接連敗走打吡及皇太后盃，演出令人感到失望。

然而戰至5月23日，這匹智利馬王夥拍田泰安卻反敗為勝，於2400米途程上均速前置跑主動，結果一併殺敗應屆香港瓶季軍「時時有餘」及上季馬王「時時精綵」，勇奪三冠大賽尾關遮打盃桂冠。

最令余潤興感動的是「勇戰神駒」給年逾80歲高齡的他，帶來在港首項一級賽勝利，彌足珍貴。

遮打盃頭馬獎金684萬，皇太后盃也有199.5萬，以馬主各佔七成計，余潤興從中獨取618.45萬，名正言順地當上今季5月份賽事獎金王。

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