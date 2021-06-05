約翰摩亞返回澳洲發展不久，今天（5日）於黃金海岸馬場頭場所派出的So Clever，在勞愛德兒子Jaden Lloyd胯下，勝出一場1100米賽事。

So Clever其實就是曾在港服役的「更勝一籌」（英文名︰So Good），由何建開醫生（「飛來猛」馬主）等人所擁有。

可惜「更勝一籌」因嚴重腳患，在港未曾出賽已退役。

不過何醫生並沒有因此而放棄，把「更勝一籌」送回澳洲，並交由約翰摩亞訓練。

大摩勝出後表示︰「我感到非常開心，並為此而鬆一口氣，因為馬主何建開醫生把一匹有嚴重腳患的賽駒運回澳洲服役，的確是一項非常冒險的事，但他對我非常信任。」

「現在牠終於贏馬了，真的要多謝何醫生。」

「此外，亦要感謝我太太FiFi，一直為我打理馬房的大小事務，每天為全倉的馬匹打料，真的非常感謝她！」

「現在馬房拿到第一場勝利，希望頭馬陸續有來。」

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