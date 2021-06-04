5月份賽事全數結束，莫雷拉在此期間摘下20場頭馬，大幅超越潘頓的13Win，前者第四度榮膺香港冠軍騎師呼聲極高。

他在5月19日谷戰五福臨門，重現昔日強勢，當中策騎九歲老馬「爪皇烈焰」隨機應變，替此駒打破逾四年的齋缽，讓人印象深刻。

不過，田泰安在5月亦交出12場頭馬，成績與潘頓相差無幾，並夥拍「勇戰神駒」摘下一級賽遮打盃，狀態火熱。

當中，5月16日夥拍「帝豪寶駒」在極度被動的位置下，末段展現猶如「巴基之星」（已退役）的後勁反敗為勝，表現技驚四座。

5月三大精彩賽事：

（1）5月16日田戰第一場「帝豪寶駒」（騎師田泰安）

田泰安一向被視為體力型騎師，有很多懶性重或落腳較慢的賽駒交由他策騎，均能交出意想不到的走勢，今仗夥拍「帝豪寶駒」贏馬一役則充分體現其價值。

「帝豪寶駒」今仗出閘反應甚慢，加上本身並非短途馬性能，早段已明顯未能跟上賽事步速，更一度看似被主馬羣拋離。

幸好田泰安並無放棄，全程均大力催策之餘並在賽事前段已用鞭提示馬兒，盡力減少「帝豪寶駒」早段的失地。

最終「帝豪寶駒」末段交出令人咋舌的後勁，終點前超越「好攻勢」凱旋而歸，田泰安的努力印證「天道酬勤」之說。

（2）5月23日田戰第十場「虹鴻」（騎師史卓豐）

「虹鴻」以往角逐田草1400米均採用跟前守好位的跑法，結果卻只能跑近，應屆冠軍騎師潘頓亦未能夥拍這匹四歲馬建功。

然而此駒改配史卓豐卻有截然不同發揮，鞍上人早段並無大力催策「虹鴻」跟前，反而讓座騎順其自然競跑，從而留在較預期為後的位置。

跑法的改變對「虹鴻」產生相當正面的效果，末段此駒與「將俠」埋身肉搏，最終以頭位之先擊敗後駒開齋，史卓豐發揮值得一讚。

（3）5月19日谷戰第二場「爪皇烈焰」（騎師莫雷拉）

九歲老馬「爪皇烈焰」角逐大部份賽事皆以留前鬥後的方式制勝，即使偶爾採取較主動跑法，亦只會跟第三、四位競跑。

然而雷神今仗策騎「爪皇烈焰」出閘反應相當敏捷，隨後騎者選擇讓這匹老馬自行領放，屬其本身出賽60多次以來初次使用此策略。

結果「爪皇烈焰」在轉入直路彎時率先發難走甩對手，末段越跑越有下打破本身逾四年的齋缽，雷神今戰可謂藝高人膽大。

雷神重現雄風，然而他的同鄉波健士在5月夥粒無收之餘，更因夥拍「文武先鋒」的差劣發揮，再度被小組抽秤騎法，幸好最終未被判罰未盡全力策騎。

除此之外，莫雷拉與潘頓雖然在5月仍屬成績最佳的兩位騎師，但他們夥拍「金馬玉堂」及「包裝大獎」的表現屬水準之下，難免賽後備受質疑。

5月三大劣質賽事：

（1）5月5日谷戰第五場「文武先鋒」（騎師波健士）

波健士今仗策騎「文武先鋒」的騎法再度被小組抽秤，最終僅被告誡，避免繼「美活人生」後再度因犯天條而被罰停賽。

波健士發揮「文武先鋒」明顯較「美活人生」礙眼，早段鞍上人雖然已決定讓此駒留後競跑，但騎者卻無盡快攝位，在第一次轉彎時馬匹竟走六叠蝕位。

馬兒在波健士力留下，大部份時候均有搶口跡象，末段取位更是猶豫不決，導致座騎一再遭遇困塞而落敗，今仗騎者逃過一劫可謂相當幸運。

（2）5月5日谷戰第三場「金馬玉堂」（騎師莫雷拉）

由出閘起騎師全程大力催策馬匹的情況並不常見，主要是應對落腳較慢、懶性較重的馬匹。

今場雷神策騎「金馬玉堂」的情況則與上述不同，皆因此駒出閘反應不俗，雖然早段需居於三叠，但總算能夠處於馬羣前列位置。

然而莫雷拉卻持續用力策騎「金馬玉堂」，導致馬匹需全程發全力競跑無法回氣，因此末段無以為繼亦屬預料之中的結果。

（3）5月16日田戰第三場「包裝大獎」（騎師潘頓）

潘頓一向以韁繩見長，不少在陣上經常搶口的馬匹，在他執韁下均能讓座騎跑得順暢，從而交出進步表現。

不過他策騎「包裝大獎」的表現似乎老貓燒鬚，這匹希廐三歲馬在早段多次搶口與鞍上人鬥力。

末段「包裝大獎」望空後走規不佳，導致潘頓無法全力施為，狀甚狼狽，今仗顯示人馬似乎並不合拍。

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