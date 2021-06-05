周三（9日）谷草九場賽事，波健士、巫顯東和何澤堯停賽。蔡明紹，班德禮及黃俊則刑滿復出。

第二班1000米：「明駿之星」上場配波健士跑第11名，今次騎者停賽，帥權由莫雷拉重新接手。

而近三場均在莫雷拉胯下有獎金收的「跳出世界」，今仗休後復出配史卓豐。

第三班1000米： 「齊心同行」上場在楊明綸胯下跑第八名，今場易配莫雷拉。

第三班1200米：「星運男爵」近兩戰配楊明綸獲一亞及第八名，今仗易配莫雷拉。

第四班1200米（第一組）： 「中華威威」上場配巴度跑梗頸四，今場改配田泰安。

「四條煙」近兩戰配薛恩，今仗易配見習生周俊樂減磅出擊。

第四班1200米（第二組）：「多姿多財」上場配何澤堯跑第四，由於騎者停賽，改由周俊樂策騎。

第四班1650米：「小鳥敖翔」近六戰均由黎海榮策騎，今場換上復出之班德禮。

第五班2200米： 「總統之星」上場配田泰安跑獲一席季軍，今仗改配潘頓，田泰安則策同場之「賞心星」。

「威力爆發」上場配周俊樂跑第五名，今仗由郭能接手。

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