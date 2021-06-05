這次（6日）沙田十場賽事有兩匹上次落飛馬，估計有機會收復前失。

第五場四班1400米草地，告東尼馬房「神期大帝」，近四場取得兩冠一亞，成績顯著進步。

此駒上仗回師第四班並重配田泰安，臨場是11倍半冷門，閘前大幅落飛至6倍，跌幅超過45%。

結果「神期大帝」改為採取後上跑法，不敵「爆騷」跑第二，這次人馬再來，有望爭取第三捷。

第七場四班1200米草地，賀賢馬房「勝利才子」出道三戰兩亞一殿，可算不錯。

此駒上仗非常受注目，臨場是3.9倍，閘前進一步打到2.6倍，跌幅高達33%。

結果「勝利才子」不敵明星馬「神之水滴」跑第二，今次潘頓繼續策騎此駒上陣，而且強敵已去，有望補中開齋。

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