周日（6日）沙田日馬三T有6,103萬多寶累積，馬會預計派彩為9,000萬，創近年新高。

第五場四班草地1400米三T次關，十歲澳洲自購馬「歡樂小子」8月滿11歲，因此必須在7月中煞科後退役。

文廐「歡樂小子」可說老而彌堅，在港歷來92戰5冠12亞12季，獲獎金超過900萬，如今可出自然必拼，沒有保留餘地。

事實上，「歡樂小子」今季首仗評59分跑同班同程入Q，現時減至45分。

如今負118磅排4檔參賽，未嘗不可跑獲三T次關一席位置，甚至爆冷得手光榮引退亦未可料。

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