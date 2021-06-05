葉楚航馬房「佳景福星」至今羸過田草直路賽及1200米各兩次，堪稱田草短途賽雙槍將。

此駒近兩仗分別出戰泥地1200米及田草1400米，擺明不合腳法，似為減分再出擊鋪路。

季內總場次581三班田草1200米，撇除「犀利時光」、「佳景福星」及未再上陣的「鑽飛龍」，其餘七駒往後再出合共取得七冠四亞一季，反映總場次581屬同班同程超強組賽事。

「佳景福星」與廐侶轉倉初出的「閃電烈馬」同跑周日（6日）第三場田草1000米，報名時分別被列為出賽次選及首選。

以葉廐一貫處理來投馬的相對緩進作風，「佳景福星」倒不排除仍會是馬房今場出擊主力，值得優先關注。

同日尾場二班1600米，韋達馬房「翠湖飛鷹」隔近兩個月跑轉倉後第二仗，可謂養精蓄銳。

此駒上賽轉倉初出跑未上過名的谷草1800米，最終輸兩個馬位得第六名，這匹六歲馬肯定里程未盡。

加上本身上次同場前五名翌仗全部跑入三甲，更可反映「翠湖飛鷹」當時跑第六，演出毫不失禮。

「翠湖飛鷹」休後賺體力，在季尾特別着數，周日角逐本身所三次贏馬所跑的1600米，由周俊樂減五磅策騎排4檔起步，未嘗不可打開轉倉勝門。

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