澳門氹仔馬場今午（5日）跑五場草地日馬，場地掛牌黏至軟地，頭馬以熱門為主。

榜首騎師高君濤甫開場即連下兩城，憑李森馬房「佐真易」及李家輝馬房「多臣」包辦第一口孖寶，頭馬增至53場。

這位衛冕冠軍最新拋離排第二位的張志立14Win，後者5月至今僅贏兩場，看來今季王者非高君濤莫屬。

另一邊廂，四歲新星「興測」今午由日籍騎師中野省吾食尾糊，累積近六戰四冠一亞一殿，最新將評60分左右。

此駒馬主鄧興強曾以「興圖」（已退役）勝出2016年澳門打吡，「興測」如今評分雖不高，但卻有權報跑打吡，且看幕後如何部署。

為 響應澳門政府對新冠疫苗接種的呼籲，澳門馬會將邀請衛生局派員到場設立疫苗接種外展站，以方便員工接種。

馬會表示所有員工均合資格，享有每打一針可獲一日有薪假期，亦歡迎員工家屬同時報名接種。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199