沙田馬場周日（6日）賽事焦點，當然是超過6,100萬多寶而預計派彩高達9,000萬的三T大彩池。

姚本輝馬房在其中兩關都有實力馬列陣，分別是第五場「得勝多」及第六場「翡翠劇院」。

「翡翠劇院」雖已年屆七歲，但自從加盟姚廐後表現躍進，兩戰取得一冠一亞，今次勝後重返第四班作戰，負輕磅仍有可為。

姚本輝受訪時說：「『翡翠劇院』盛年已過，不過來投後一直狀態理想，並且很快交出頭馬，令我相當驚喜。」

「『翡翠劇院』今次復戰四班賽，對手比五班賽強得多，要爭勝難度倍增。」

「不過排位後幾匹主要對手，都抽到大外檔起步，此消彼長下，形勢更見平均。」

「『翡翠劇院』排4檔起步非常好跑，加上狀態依然好勇，可望再跑出好成績。」

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