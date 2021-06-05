1600米國際一級賽安田紀念賽，被視為日本最重要的兩大草地一哩賽之一。

本屆賽事將有14駒列陣，與去年的數目相同，定於周日（6日）下午2時40分在東京競馬場開跑。

著名雌馬「放聲歡呼」於去年安田紀念賽，以兩個半馬位之先擊敗亞軍「杏目」稱王。

在去年賽事三甲馬之中，一代馬后「杏目」已經退役，「放聲歡呼」和「冠軍車手」周日則會再度出戰。

五勝一級賽的「放聲歡呼」被視為是今仗擂台躉，本身近績亦很不錯。

此駒上仗於三周前以四個馬位之先勝出雌馬專屬賽維多利亞一哩賽（一級賽），本身累積八戰1600米途程，取得六捷，而在東京競馬場五戰一哩賽，亦贏得其中四場。

李慕華策騎日本一代馬王「大震撼」後裔「放聲歡呼」攻下今屆維多利亞一哩賽，人馬周日將繼續並肩作戰。

「放聲歡呼」去年由池添謙一策騎競逐安田紀念賽，李慕華當時則為「杏目」執韁。

「杏目」去年情況與「放聲歡呼」今年一樣，在安田紀念賽前勝出維多利亞一哩賽。

「放聲歡呼」去年角逐安田紀念賽前整整兩個月未有出賽，相對有新鮮感，今年則出賽較頻密，情況不可同日而語。

至於現年六歲的「黃金旅程」後代「冠軍車手」，去年在一哩冠軍賽（1600米一級賽）入Q，前年6月初則贏安田紀念賽，今仗將由慣常拍檔福永祐一執韁。

福永祐一剛周日（5月30日）憑「大帝」摘下日本打吡大賽桂冠，目前士氣高昂。

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