岳伯仁馬房在去年雌馬一哩賽發生一宗極為罕見的擺烏龍事件，旗下Snowfall及「后土」的號布及騎師互相掉轉。

其後兩駒復上征途，結果先後揚威一級賽，「后土」在五月初夥拍戴圖理勝出英國一千堅尼。

至於另一位主角Snowfall昨天（4日）角逐葉森橡樹大賽，結果這匹日本名駒「大震撼」的後代同樣在戴圖理胯下，以令人咋舌的16個馬位之先擊潰亞軍Mystery Angel，輕鬆取得這項傳統三歲雌馬一級賽桂冠。

名駒「識價」於1981年於葉森打吡大勝十個馬位，創造經典賽贏馬最遠距離紀錄，結果相隔40年被Snowfall打破。

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