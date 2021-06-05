「陽明」系近季一直全力支持呂健威，不過上季韋達開倉，呢系馬亦有「陽明冠爵」一駒交予韋達訓練。

其實情況合情合理，話晒韋達做騎師時，曾策騎「陽明飛飛」為呢系馬贏出香港打吡大賽，彼此關係當然好。

列陣周日（6日）田戰頭場的「陽明冠爵」上季仲係三歲較稚嫩，但今季踏入四歲明顯有進步，加上評分下調，近兩仗跑五班田草1200米得一亞，狀態漸入水準。

此駒近兩次落敗，都只因為排外檔起步影響發揮，今場再跑同程則排1檔，形勢好得多。

加上「陽明」系今季在呂健威手上贏過五場，韋達點可以失威？今場佢一定盡全力為馬主黃僑福建功。

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