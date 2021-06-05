沙田馬場周日（6日）跑十場日馬，「幸運」系共有兩駒上陣，分別是第二場四班草地1000米「幸運勇駒」（蘇廐），以及第七場四班草地1200米「幸運有您」（希廐）。

「幸運」系主理人梁啟徽受訪時說：「『幸運有您』今仗在港初出，此駒由馬販派斯替我兒子梁文謙挑選來港，並由希斯訓練。

「希斯接手後曾向我表示，牠是一匹nice horse（好馬），給予正面評價，賽前亦做了不少準備工夫。」

「不過在我心目中，此馬仍然是一匹BB，初出表現如何真的要跑過才知，個人希望牠可跑得接近。」

「至於『幸運勇駒』在港僅跑過一仗，這匹質新馬仍有待成長，希望牠可在陣上遇到好形勢，交出進步表現。」

梁啟徽在港養馬多年，現時他跟太太張素玲及兒子梁文謙和梁文鴻，俱有個人名下馬，合共五匹。

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