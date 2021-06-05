雖然「冠軍人馬獎」尚未舉行，但連續兩季七戰七捷共14連捷的「金鎗六十」篤定當選馬王，殆無懸念。

然而，2006至07年度，「冠軍人馬獎」的評委，卻做出了一個令馬會宣傳部門極之尷尬的決定，把馬王獎項頒給了一匹違反宣傳部門意願的馬！

該季有兩匹馬，都具備當選馬王的條件。

第一匹是「爪皇凌雨」，雖然季初衛冕香港盃失敗，飲恨季席，但季中卻復蘇而拿下香港金盃，隨即遠征杜拜而勝出司馬經典賽，成為首匹揚威杜拜的香港代表。

第二匹是「爆冷」，雖然在香港金盃以頸位之差不敵「爪皇凌雨」而屈居亞軍，但在女皇盃卻反勝從杜拜返港的「爪皇凌雨」接近兩個馬位奪魁。

到了季尾的遮打盃，兩駒再度碰頭，馬會把這場2400米G1，宣傳為「一戰定馬王」。

結果，「爆冷」不但又一次壓倒遠征後呈現疲態的「爪皇凌雨」，而且贏得更輕鬆，大勝逾三個馬位，可是「冠軍人馬獎」的評委，竟無視「一戰定馬王」的宣傳標語，把「爪皇凌雨」選為馬王！

「爆冷」馬主何鴻燊的四太太梁安琪，聽信了「一戰定馬王」之說，以為既然愛駒贏了遮打盃，馬王自非我莫屬。

哪知打扮得花枝招展準備領獎時，卻獲通知當選馬王的不是「爆冷」，當堂把何夫人氣得七竅生煙，不肯留下來接受「最佳中距離馬匹」的豬肉獎，拂袖匆匆離場！

撰文：余伯樂

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