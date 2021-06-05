《玄機解馬》第三季第40集，將在周六（5日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

今集輪到最後一位《競馬Fact Check》主播子健上嚟同大家分享內心點滴，盡吐心中情。

平時佢睇落cool cool哋，惟鐵漢也有柔情一面，子健傾起上嚟一樣可以好放、好多表情，咁嘅款的子健包你未見過！

子健係典型愛妻號，專一兼長情，儘管嘉賓主持譚淇淇（Kiki）同碧霞老師起勢問長問短，然而子健對太太都係有讚冇彈，簡直係評馬界第一暖男，同《競馬Fact Check》另一資深主播陳華棟，簡直係兩個人。

在全新環節，碧霞老師會同大家卜卦，睇吓周日（6日）沙田日馬利熱門定冷門，又會預測一下未來馬圈熱話。

至於子健同碧霞老師亦會提供周日賽事心水馬，希望可以幫到大家贏錢。

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》。

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