繼周四（3日）排位日第四場「睡眠攻略」後，今晨（5日）再有霍利時馬房賽駒退出周日（6日）沙田日馬。

此乃原定將角逐第二場四班草地1000米「地通拿」，這匹由知名馬主蕭劍新持有的四歲英國自購新馬，本身改配郭能上陣，力爭敲響在港勝鼓，不過在受注前退出。

「睡眠攻略」及「地通拿」相繼退出後，霍利時馬房僅有「真妙星」出戰今次沙田日馬，後駒將競逐第十場二班草地1600米。

補出馬是姚本輝馬房「同盟力量」，此駒今季曾角逐三班同程賽事，雖然只跑第八名，不過僅落後頭馬「大俠士」兩個馬位，表現不算太差。

「同盟力量」今次將由周俊樂執韁，將負124磅上陣，且看能夠交出今季首場頭馬。

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