蘇偉賢在季尾階段保持穩定表現，剛戰（2日）又以「好好彩彩」增添一Win。

今次（7日）回師沙田日馬，賢廐陣容依然甚強，有條件乘勝追擊。

角逐頭場五班草地1200米的「趣怡」，上仗轉廐首戰幾乎打開勝利之門，相隔不足兩周後再接再厲，改由騎過多次的巴度壓陣，確具留意價值。

蘇偉賢說：「『趣怡』雖然是一匹五班馬，但季初曾經有過好表現，應具一定能力。」

「我接手時馬兒情況良好，加上當時評分正處低位，結果能夠跑得一席位置。」

「由於是蝕分入位，賽後被加五分，不過仍然處於輕磅水平。」

「『趣怡』與同屬我廐的『驃騎飛』屬全兄弟馬，不過彼此身型略有分別，弟弟「趣怡」稍為單薄。」

「可幸本身狀態維持良好，沙田曾經上名，希望今次轉場仍會有好表現。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199