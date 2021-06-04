星期日（6日）沙田十場賽事，從化兵陣容相當鼎盛，其中有兩匹特別值得關注。

第四場五班1650米泥地，「正時機」上仗休後復出跑泥地1200米，結果全程墮後跑第11。

此駒賽後不久，隨即運往從化受訓，並在當地進行三課拍跳工夫，狀態提升不少。

「正時機」以往曾於泥地1650米跑得接近，周日回師同程換陳嘉熙，減磅爆冷非不可能。

第六場四班1650米泥地，「鵰神」至今兩勝均在同程，路有專長。

此駒上次賽後不久加盟蘇偉賢馬房，之後曾上從化進行積極操練，包括試泥閘跑第二，狀態大幅改善。

七歲「鵰神」如今首度以賢廐馬身份上陣，即被安排跑首本路程，力爭打響轉廐頭炮。

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