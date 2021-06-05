踏入季尾階段，部份馬匹已出現厭戰情緒，改動出賽配備或會有正面作用。

周日（6日）沙田賽事，同作此舉的「大武士」與「向前看」各有可取之處，不妨留意。

第二場四班1000米草地，沈廐「大武士」今仗除眼罩只用綁脷帶上陣，配備與上季兩勝同程時一模一樣，本身評分已減至有利水平，未嘗不可一放到底。

第四場五班1650米泥地，鄭廐「向前看」近三次轉配備跑取得一冠一亞。

今仗除去綁脷重戴防沙眼罩（P2），用意向善，馬房贏得一場得一場，必拼無疑。

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