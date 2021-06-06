11屆冠軍練馬師蔡約翰自5月23日沙田日馬上演帽子戲法後，氣勢明顯下滑，本身已連續三個賽日無頭馬進賬，榜首地位亦重新被方嘉柏奪得。

沙田馬場今午（6日）舉行八草二泥混合賽，蔡約翰暫時仍顆粒無收之餘，1.5倍大熱門「神之水滴」亦只能跑入季軍。

第九場三班1400米草地，蔡約翰派出「凌駕」上陣，在直路一早出頭，原本以為能打破馬房齋缽之際，冷不提防葉楚航馬房「一舖縱橫」從後趕上，最終以短馬頭位之差敗下陣來。

葉楚航則繼5月12日「紅旺」後，相隔接近一個月再憑「一舖縱橫」高奏凱歌，兩駒均是勝出三班田草1400米。

「一舖縱橫」馬主陳偉材：「聽練馬師透露，『一舖縱橫』近期的狀態保持得很好。」

「上場跑1600米不太合適，牠應以沙田1400米為首本路程。」

「牠在同程已累積了四場頭馬，路有專長，航哥把訓練馬兒得很好，彭國年的發揮亦值得一讚，成就今場的頭馬。」

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第三、四名順序為「天生一對」及「快馬飛馳」。

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