第五場第四班1400米：「獨角寶寶」今季集中跑同程田草1400米，近三場取得一勝兩位，表現穩定。

今場用陳嘉熙減磅繼續跑同程，相信會繼續出擊。

昨日（5日）開飛13倍，5點輕輕落到10倍，現時企住11倍W，2.7倍位置。

有墊底飛支持，近排田草跑到非常利前領馬匹，所以今場對呢匹馬跑法係非常有利，入三甲機會非常高。

「摘星之光」上場久休復出跑田草1200米，後上衝一段有返走勢。

今場練馬師即報跑合適路程田草1400米，相信應該係呢鋪。

昨日開飛13倍，5點落到9.4倍，現時8.4倍W，2.8倍位置。

有晒墊底飛支持，上場經已試準，今場應該係出擊時候，現時賠率非常可觀，可贏位兼投。

「得勝多」呢匹今季三歲自購新馬，前仗跑前草1200米後上走光。

上場增程跑1400米，依然後上一段有腳影睇到。

今場原裝配搭繼續跑同程，雖然要排最外檔起步，但相信近兩場經已試準後上跑法，所以就算要排最外檔起步，應無影響。

昨日開飛18倍，5點回上23倍，現時25倍W，8.1倍位置。

隔夜飛係唔算多，但以敲冷方面呢講，賠率係非常合適，今場唔好走雞，點都要俾一票佢。

「包裝大獎」呢匹大衛希斯馬房3歲自購新馬，今季跑三場田草1200米，都有兩場上名紀錄。

今場練馬師安排增程跑田草1400米，潘頓繼續策騎上陣，相信會有更高把握跑得好。

昨日開飛7.5倍，5點落到6.8倍，現時進一步落到5.4倍W，3倍位置。

早餐飛浸浸落，睇飛好有信心今場會跑得比上場好，咁俾一票佢啦。

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