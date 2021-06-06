方廐「帆哥兒」上仗閘前退出錯失贏馬良機，今日（6日）再跑沙田1000米直路賽，卒之於贏番場。

翻查這匹七歲老馬對上一次贏馬紀錄已要追溯至19年10月27日，今次為馬匹相隔18個月再打勝仗。

方嘉柏說：「『帆哥兒』自從打開勝利之門後，屢拼都未能再交出頭馬，令我很沮喪和氣餒。」

「今場的對手不多，加上馬兒本身已減了不少分，對上一場頭馬是80分，現在減至57分，已屆反彈水平。」

「此馬今場配莫雷拉採用了主動的跑法擺前走，終於可以重敲勝利之門，此馬跑草地及泥地亦合發揮，只是易位難贏，我非常開心可以為馬主蕭氏家族建功。」

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