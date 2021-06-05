公司騎師郭能雖然自5月30日復出後仍未嘗贏馬，但他在今期（6日）沙田日馬卻獲得不少支持，共有九匹座騎。

其中，姚本輝馬房四歲愛爾蘭自購馬「精彩生活」在港初出，角逐第九場三班草地1400米。

「精彩生活」父系「花旗」為2009年澳洲及2010年歐洲最佳短途馬，本身囊括四項一級賽冠軍，包括2009年考菲爾德堅尼、2010年渥利盾、金禧錦標及七月盃。

在港同父馬有不少初出一役即能跑入三甲，其中「薈力之城」（已退役）凱旋而歸，另外「合夥雄心」及「鴻運飛鷹」分獲亞季。

「精彩生活」同母妹妹Fev Rover為去年法國二級賽卡爾瓦多斯大賽（1400米）冠軍，另於5月初角逐英國一千堅尼（1600米）不敵「后土」跑獲季軍。

「精彩生活」在英國上陣四次取得兩捷，其中角逐1413米膠沙地贏馬一役大勝亞軍Living In The Moment四個馬位，後駒隨後八戰取得五冠一亞佳績。

綜合兩線血統及海外賽績，「精彩生活」今戰初出角逐1400米相當適合，在英國服役時的表現亦印證此駒競賽能力相當不俗。

「精彩生活」馬主為黃國堅夫婦，郭能以往曾夥拍同主馬「海洋活力」（已退役）摘下兩Win，今次與幕後故劍重逢，他必定全力以赴。

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