剛在周四（3日）度過31歲牛一的騎師田泰安的，於生日前跑夜馬（2日）並無頭馬交出賀壽，但今次（6日）沙田日賽則爆出冷門補祝生辰。

第八場第三班1200米，焦點落在上仗一出即勝的蔡廐明星馬「神之水滴」身上。

這一匹三歲澳洲自購新馬今次升班再跑，不知是否一時未能消化12分的加幅，沿途守好位之下末段衝刺僅屬一般，最終撻Q只跑回一席第三名。

由田泰安策騎的冷門馬「閃耀榮光」（容廐），則跑來前快後勁，直路上力拒兩大熱門「知道再勝」（沈廐）及「神之水滴」，爆出14倍冷Win取得連捷。

練馬師容天鵬今戰憑兩匹半冷門馬起孖，「福星高照」7.3倍搭「閃耀榮光」，10元二串一過關達105倍。

第八場單Win及組合獨贏A3分別派144.5元及52元，二重彩派678元。

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