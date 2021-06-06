方廐「帆哥兒」上賽因右後蹄擦傷，於沙田直路賽閘前退出，今仗（6日）馬匹相隔一個月安排在同程捲土重來，繼續配莫雷拉壓陣，結果贏到對手冇得跑，大勝亞軍「海豚星」（徐廐）三馬位，順利補中贏馬。

英國自購馬「帆哥兒」來港後服役四季，之前只在泥地1200米贏過一仗，今次為這匹七歲馬在港首勝草地賽。

現時於練馬師龍虎榜已反超前的方嘉柏，最近兩次沙田日賽均連中三元，今日出九駒繼續有頭馬交出，目前以67比65Win，領先蔡約翰兩場頭馬。

「帆哥兒」馬主蕭劍平說：「我們一家人賽前對『帆哥兒』有點信心，但沒有想到牠可以贏到三個馬位，馬兒的表現令我們驚喜。」

「『帆哥兒』目前最擅長跑1000米，下場升上第三班，希望繼續有好表現，至於跑泥地或草地，要交由方嘉柏部署。我們已等了『帆哥兒』這場勝利已很久，因此特別開心。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派36元及21.5元，二重彩派193元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「育成精彩」與「大武士」。

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