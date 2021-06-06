這天（6日）沙田日馬三T有6,100萬多寶，如果十元一注獨中正獎，估計有9,000萬彩金。

打疫苗大抽獎，中唔中獎有排先至知，但如果周日中正三T正獎，就隨時一夜致富，係呢個時勢真係好吸引。

三T多寶唔止係大家近期嘅話題，就連今季回流返香港嘅希斯都有留意。

佢仲講笑話，如果每十蚊一注派610萬，呢筆錢喺香港都做唔到啲乜。

因為連一個一房單位嘅市區新盤都買唔到，至於喺澳洲一線大城市，好似悉尼、墨爾本只可以喺距離市區較遠嘅區域，吼吓啲殘舊嘅住宅單位，反而呢個金額喺南非就有好多選擇。

雖然希斯係笑笑口講，並冇弦外之音，但真係講出事實，如果你係仍未「上到車」嘅小市民，聽到之後都會幾無奈。

今日三T尾兩關希斯都有馬上陣，分別係第五場「包裝大獎」同第六場「金獅大將」，佢都祝各位好運。

撰文：林湛穎

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