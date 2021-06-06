第九場第三班1400米：「超好日子」今季跑同程有三次上名，今次（6日）強配田泰安相信又有機會再入凱旋門。

昨日（5日）開飛10倍，5點企住11倍，現時7.9倍W，2.7倍位置。

墊底飛到位，今場應可重新上名，甚至贏馬，現時賠率可觀，一定要兼顧。

「天生一對」突然強配潘頓似有心贏馬交代，昨日開飛8.3倍，5點落到7.2倍，現時再落到5.3倍W，2.4倍位置。

明顯有早飛支持，今場安排係有心想強配交代，現時賠率唔算太熱，可以兼顧。

「星運明爵」近兩場贏馬一場比一場輕鬆，今場用陳嘉熙減排到好位，相信再下一城機會唔錯。

昨日開飛7.3倍，5點落到4.8倍大熱，是現時6.3倍W大熱，2.5倍位置。

昨日中段有大注買落，睇隔夜飛有信心可以再贏一場，都係嗰句，只要騎師發揮基本水準，今場再贏應冇問題。

「興高采烈」前仗跑同程後上第四走哂光，如馬房心意硬淨嘅話，今場有權一網打盡。

昨日開飛15倍，5點輕輕回上18倍，現時32倍W，8.3倍位置，有些少墊底飛，不妨兼顧一票。

提供：11超好日子、6天生一對、1星運明爵、14興高采烈

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