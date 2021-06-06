這天（6日）沙田將有十場泥草混合賽，頭尾場均有一對機會馬可作投注重心。

第一場五班1200米草地，首選先取排1檔參賽的「陽明冠爵」。

此駒雖連續兩仗跑同程皆排外檔，但末段均衝得勁。

今戰排到第1檔，早段肯定不會太落後，只要交回近兩仗後勁，應可打開勝門。

至於「魅力漢子」至今唯一頭馬在五班1400米勝出，今仗角逐五班1200米復配莫雷拉，可予前駒一定挑戰。

如今排2檔起步，進可攻而退可守，已具重響勝鼓條件。

尾場二班1600米草地，此程三戰得冠亞季各一的「飛輪閃耀」可以優先選擇。

今次抽到內檔出閘，留放上更易掌握，可期保持本身跑此程不失三甲。

另一駒可以選擇，則是轉廐初出必有分頭的「真妙星」。

此駒今季兩捷後經常被熱捧，富有叫座力，現時早段落腳轉慢，移師1600米可能更合，從而爭取理想成績。

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