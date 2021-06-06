第八場第三班1200米：「神之水滴」上場初出即以晨操姿態一放到底贏馬，毫無壓力。

今場（6日）升上第三班再跑同程，相信贏馬機會依然高唱入雲。

昨日（5日）開飛1.8倍，5點1.6倍，現時1.5倍W大熱，1倍位置大熱，早飛勁到不得了，睇飛係好有信心今場可以再下一城，可做膽。

「知道再勝」今場初跑轉彎路程1200米，潘頓繼續策騎上陣，相信有力同大熱門鬥一鬥。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時5.3倍W，1.8倍位置。

有墊底飛，以馬匹贏馬水準嚟講，今場又有大樹遮蔭，隨時可以繼續上名。

「二話不說」回師贏馬路程突然配上彭國年上陣，有些少冷味。

昨日開飛19倍，5點回上22倍，現時41倍W，7.2倍位置，早飛係唔算多，但今場排位好，負磅有利，要求跑入一直冷位置應冇問題。

「弛曜風」場轉用潘明輝上陣，排到一檔起步，相信對呢匹後上跑法嘅馬嚟講會有利。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到9.1倍，現時回上8.2倍W，1.9倍位置。

因同場有超級熱門關係，隔夜飛參考價值唔須要太介懷！要求佢跑入三三四四應可做到。

提供：11神之水滴、1知道再勝、8二話不說、5弛曜風

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