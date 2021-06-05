養馬多年的楊毅當年有名下「友瑩格」 （已退役）榮膺季度最佳短途馬，更一季內在三個不同地方贏一級賽，係本港賽馬史上唯一一駒。

今季楊生已憑團體馬「無心睡眠」（馬主會心微笑團體）贏過馬，不過自己嫡系的「友瑩」系馬就未贏。

周日（6日）沙田跑日馬，楊毅有份的友瑩馬主團體馬「友瑩昇」縮程跑第四場泥地1650米，本身始終評分已經減咗唔少，有機會取得突破，。

「友瑩昇」現時仲係四歲，點都仍有進步，加以上仗首度跑泥地1800米，排13檔起步，早段搶得太急，最後200米腳軟才輸得較遠。

今次「友瑩昇」縮程跑一哩，又排埋1檔，莫雷拉肯第二次騎必定有計，隨時可以脫穎而出。

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