第六場第四班泥地1650米：「皮具之星」大前仗跑泥地1800米上名，今場（6日）繼續跑泥地1650米，用周俊樂減磅上陣，排到好位起步，係今場最佳冷馬。

昨日（5日）開飛11倍，5點回上17倍，現時12倍W，3.3倍位置，有些少早飛支持，始終今場磅位有利，要入三甲應冇問題。

「喜氣綿綿」跑泥地表現非常出色，已取得三場頭馬，今場升上第四班繼續跑贏馬路程，雖然要排最外檔起步，但強配雷神上陣，相信應無大問題。

昨日開飛6.9倍，5點回上8.6倍，現時又落番4.9倍W，2.7倍位置。

當然有早飛支持，雖然今場初上第四班，但以呢匹馬跑泥地特佳水準嚟講，今場又負輕磅，要求繼續跑入三甲，相信係冇難度。

「兩全其美」今季全跑泥地均跑獲獎金名次，表現非常穩定，今場用陳嘉熙減磅相信可繼續入位。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時14倍W，4.4倍位置。有早餐飛支持，只要騎師發揮穩定，今場一樣可走入前四名。

「旅英福星」上場表現有起色，昨日開飛6.4倍大熱估唔到！5點企住6.3倍，現時9倍W，2.9倍位置。

有墊底飛支持，如今日泥地跑道形勢利後上嘅話，今場可以替馬房取得一場寶貴頭馬。

提供：12皮具之星、13喜氣綿綿、1兩全其美、11旅英福星

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