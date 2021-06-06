第三場第三班1000米：「智醒財星」今季自購馬，季內跑兩次同程都能跑入一席連贏位。

今場雷神繼續策騎，排到有利最外檔起步，機會高唱入雲。

昨日（5日）開飛2.6倍，5點企住2.7倍，現時進一步落到2.1倍W，1.2倍位置大熱。

早飛相當強勁，睇飛好似贏硬，熱就熱啲，但以馬匹跑同程穩定水準嚟講，今場冇得唔要。

「飛凡」呢匹蔡約翰馬房自購馬，今季跑咗兩場谷草1200米，第一場後上走光，上場有飛落敗不足為據！

今場安排轉場跑田草1000米， 可以贏哂。

昨日開飛13倍，5點落到8.6倍，現時13倍W，3.5倍位置。

墊底飛到位，睇隔夜票數及安排，係有心轉場掃哂，現時有賠率，當然要兼顧。

「佳景福星」今季在三班贏過馬，今場重跑首本路程田草1000米直路，轉用悍將郭能上陣，應該會搏命。

昨日開飛8.5倍，5點回上9.8倍，現時8.8倍W，2.1倍位置。

雖然隔夜飛唔算多，但以馬匹跑同程過往水準兼騎師鬥志十足嚟講，今場俾一票佢唔過份。

「連連歡樂」呢匹曾經被譽為有前途新馬，今季跑四場同程表現不似令人失望！

今場馬房安排小休三個月後再跑直路1000米，賽前操練積極，馬匹有作戰狀態。

今場轉用潘明輝上陣，應該可以有啲嘢睇返。

昨日開飛4.5倍，5點企住4.3倍，現時依然係4.5倍W，1.5倍位置。

睇飛嚟講係有信心，已話你知今場會跑得返，所以俾一票佢唔好走雞。

提供：2智醒財星、1佳景福星、4飛凡、5連連歡樂

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