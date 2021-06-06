立法會議員謝偉俊首匹個人名下馬「源源動力」，今午（6日）在潘明輝爆19倍冷門贏馬，敲響服役勝鼓。

賽後謝偉俊與較他年長接近15年的妻子白韻琹現身馬場，齊齊拉頭馬。

馬主謝偉俊說：「『源源動力』較早前曾撞傷，缺陣了一段長時間。」

「其實上手練馬師容天鵬都好好，很錫此馬，不過馬兒的健康有問題，我們想試吓轉換環境。」

「馬兒轉入羅富全馬房後，健康漸回穩，今仗順利打開勝利之門。」

「其實潘頓早前兩場策騎『源源動力』均跑第四名，騎者的發揮已算很好。」

「不過正如白姐姐（白韻琹） 說，跑馬很講運氣，潘頓可能欠點運。」

「而潘明輝今仗策騎『源源動力』則受幸運之神眷顧，順利交出頭馬。」

「白姐姐以往曾養過『小燕子』曾贏過四場，今場『源源動力』贏馬，相信是因為白姐姐和我入場帶給我幸運。」

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