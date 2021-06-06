第四場第五班1650米泥地：「皇龍司令」近三場跑泥地一勝兩位，表現非常穩定。

今場繼續報跑贏馬路程，原裝配搭上陣，機會依然突出。

昨日（5日）開飛5.5倍，5點落到4.5倍，現時落到3.6倍W，大熱1.3倍位置大熱。

有早飛支持，以近三場跑泥地水準嚟講，今場機會依然係同場最高，可以做膽。

「輝煌巨星」今季曾經跑同程跑入一席第二名，上場跑草地都能上名。

今場跑返泥地1650米，潘頓重新策騎，睇安排係有心搏殺。

昨日開飛7.6倍，5點輕輕落到7.1倍，現時4.8倍W，1.8倍位置。

早飛好硬淨，睇飛今場有信心三甲必入。

「帝豪寶駒」上場贏泥地短途表現有進步，今場增程跑泥地1650米，相信依然可以勝任。

昨日開飛12倍，5點企住13倍，現時10倍W，2.9倍位置。

票數唔算太多，但以上場跑泥地水準，兼今場排到好位起步，相信入三甲應唔難。

「電路一號」今季表現飄忽，但季內曾經跑同程有上名紀錄。

馬匹評分已由季初42分減到今場32分，今場用郭能上陣，鬥志十足，一定會跑哂俾你睇。

昨日開飛7.9倍，5點輕輕落到7.4倍，現時8.8倍W，3.3倍位置。

有墊底飛支持，雖然馬匹表現忽龍忽蟲，但齋講騎師鬥志嚟講係百分百，今場俾一票佢。

提供：1皇龍司令、9輝煌巨星、3帝豪寶駒、7電路一號

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