優秀的港產女騎師絕無僅有，可說十年一遇、甚至廿年一遇；數數指頭，千禧年後在港獲發牌上陣的本土女騎師，僅得蔣嘉琦一人，為何本地女將如此難以培養？由她來親自講述箇中原由 ，應屬最佳人選。

香港女騎師一向不多，歷來只有五位女將獲發牌，分別是江碧蕙、鍾麗芳、簡慧榆、余詠詩及蔣嘉琦，後者更是近20年唯一一位獲發牌的女騎師。

與男騎師相比，女將是否欠缺了些甚麼？蔣嘉琦分析說：「香港賽馬向來以男性主導，要在這項運動取得成功，須付出極大努力並一直堅持。」

「賽馬應是唯一一項男性與女性一同競爭的運動（大部份體育項目都分男子組及女子組比賽），女騎師在體能方面，要比男性付出更大努力去鍛煉，再配合一定的策騎天份，才能與男騎師同埸較勁。」

「另外，香港賽馬水準在世界亦數一數二，落得場的都是世界級騎師，競爭之大可想而知，所以在港策騎從來不是易事。」

蔣嘉琦自2015/16年度馬季獲發牌，至2018年1月因傷掛靴，策騎生涯雖然短暫，但已刷新了不少紀錄，亦是首位取得告東尼奬及最受歡迎騎師奬的女騎師，累積的58場頭馬，亦令她成為本港取得最多頭馬的女將。

談及策騎生涯的難忘事，蔣嘉琦說：「最難忘當然是一日贏四場頭馬，當時獲得全場掌聲及認同，肯定了自己的努力並無白費。」

2016年4月10日的沙田賽事，蔣嘉琦先後策「好友心」、「至尊飛星」、「快寶駒」及「閃電王」贏馬，令她成為香港賽馬史上首位一日四W的女騎師，轟動整個馬壇。

對於在策騎生涯的黃金時期因傷掛靴，蔣嘉琦同樣感到可惜，但亦慶幸能繼續有關賽馬的工作，她說：「掛靴時心情當然不捨，因為當時我身處在事業最高峰，正值贏馬最多的時期，卻因手傷提早退下火線。」

「幸好，現在我仍可繼續留在我最喜愛的賽馬行業，從事馬匹貿易工作，替馬主引入一些優良馬匹。只要經我引入的馬匹贏得比賽，都會為我帶來成功感。」

蔣嘉琦掛靴後轉任馬匹貿易及海外馬匹管理工作，主要幫香港馬主在世界各地搜羅好馬回港，過往她曾在新西蘭、澳洲及香港等地的馬房工作及策騎，並修讀過馬匹管理課程，都對其現時的工作帶來幫助。

蔣嘉琦說：「過去的策騎經驗及賽馬知識，令我更了解馬匹的形態、行為及步姿等，對我現時從事的馬匹貿易工作相當有利，而過往累積的馬圈人脈，也令我在這個行業添優勢。」

平日工餘時間，蔣嘉琦都會抽空參與慈善活動，她說：「我去過不同的學校演講，擔任青年大使、交通安全隊大使等，希望可以把更多開心正能量帶給比身邊的人。」

過去一年，全球都在肺炎疫情下度過，蔣嘉琦亦感觸良多：「去年對大部份港人來說都是難過的一年，疫情下好多人的生活或健康都受到影響。」

「至於賽馬行業，大部份時間要閉門作賽，馬場亦少了以往開心的氣氛，始終賽馬是一項帶動人心的體育項目，但受疫情所限，令人與人之間的溝通及交流被迫減少，希望疫情可以盡快好轉，馬場恢復昔日的面貌，所有人都健健康康。」

談及新一年的目標，蔣嘉琦說：「我希望可在馬匹貿易的範疇，替更多客戶在世界各地搜羅佳駟，為更多人帶來贏馬喜悅。」

蔣嘉琦與家姐Kelly的感情相當要好，經常形影不離，平時兩人又點相處？蔣嘉琦說：「我同家姐自細都好好感情，她除了是我家姐外，亦可以話係我的soulmate（知音）。我倆成日傾偈，彼此興趣相似，大家都鍾意動物同愛食嘢，閒時亦會一齊做善事，好多時我們都會一齊參加不同的活動。」

不講不知，原來蔣家最近多添了一位新成員，是一隻名叫Kiwi的小狗，蔣氏姊妹對牠寵愛有加。蔣嘉琦說：「其實我由細到大都想養狗，記得在求學時期，母親承諾只要我考入全級前五名，就送一隻小狗給我，結果我考獲全級第四名，最後她送了一隻電子狗給我，自此令我更想養狗。」

「直至去年，我家姐送了一隻豆柴犬Kiwi給我做生日禮物，牠個性活潑，成日周圍走、冇時停，有用不盡的精力，更成日陪我行山。」

「Kiwi好聰明，四個月大已學識30多種tricks（把戲），其實牠真的很為食，有嘢食時甚麼把戲都識做。」

蔣氏姊妹除喜愛小動物外，也很喜歡美食，但因平日事忙則較少下廚，蔣嘉琦笑說：「我同家姐都鍾意食嘢，但比較少在屋企煮，較喜歡出外搜羅香港不同餐廳的美食。如果日後各位有任何菜式想試，我都樂於分享一些飲食情報。」

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