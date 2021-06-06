資深馬主陣營「包裝」系今季引入大量賽駒來港服役，結果今午（6日）麾下「包裝大獎」初次增程跑1400米，即在潘頓胯下開齋而回。

李文斌賽後坦言，「包裝大獎」性能應適合跑更長途程，之前跑1200米被熱捧，令他感到十分意外。

「包裝大獎」馬主李文斌說：「『包裝大獎』今場增程跑1400米幫助很大，因為此馬的父系跑開1600米至2000米，母系也是跑開2000米，馬兒結合父母兩線的血統，性能應該偏長。」

「馬兒過往每一次跑1200米均被捧成熱門，我的心都嚇到跳了出來，因為此馬的性能偏長，跑短途1200米為何會捧成大熱門，令我很驚訝。」

「今仗增程跑1400米，才是此馬真正需要的路程，未來可能轉戰谷草1650米，什麼都想嘗試。」

「但牠的情緒未算穩定，由於目前天氣很炎熱，因此牠會歇暑，下季才出賽，今場贏馬已經交代了，我十分滿意。」

「『包裝大獎』今場很搶口，好彩鞍上人是潘頓，他的韁繩很好，可以處理牠的韁口問題。」

很可惜，此駒首次獲勝要付出代價，賽後被發現流鼻血，肯定要待來季才能再上征途。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199