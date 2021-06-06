昔日明星馬之一「連連歡樂」踏入今季連仗表現令人失望，連番被捧成不足兩倍卻全數倒灶而回。

即使中途由賀賢馬房轉投告東尼，亦未見明顯起色，兩仗在雷神胯下均只跑梗頸四。

不過今午（6日）第三場三班1000米草地，這匹「連連歡樂」相隔三個多月復出，在新拍檔潘明輝胯下展現以往銳利前速，最後階段力拒「精彩勇士」來犯險勝，取得今季及轉投東廐後首勝。

告東尼繼去年10月1日「錶之智能」後，相隔逾八個月再度勝出田草直路賽。

「連連歡樂」馬主家家喜團體經理人劉大鈞說：「我剛從國內回港，在家已經隔離了14天，一入場拉頭馬，當然開心。」

「以前我養過『色種好』，『工程塑料』都曾贏過不少馬，相隔多年再養馬，再重嚐拉頭馬的喜悅，自然開心。」

「賽前告東尼對我們一班團體成員說，『連連歡樂』質素優秀，只可惜曾有腳傷，只要今場腳唔痛就可以贏馬。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派35.5及13.5元，二重彩派186元。

第二至四名順序為「精彩勇士」、「智醒財星」及「萬里飛至」。

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