今天（6日）沙田賽馬三T有巨額多寶，數額高達6,100萬元，此項大彩池尾關由第四班馬跑1650米，賽前被喻為亂局一場的賽事，最終卻由三大熱門馬匹包辦三甲。

同場14匹參戰馬中，只6號「愛馬劍」（東廐）、10號「嘉才」（呂廐）及13號馬「喜氣綿綿」（蘇廐）獨贏賠率為10倍以下，前兩駒屬臨場起飛馬，最後着綠格開跑。

至於「喜氣綿綿」則一直為是場大熱，閘前賠率進一步落到3.1倍。

這匹五歲灰馬之前已在第五班三勝泥地，今次升班首戰未見阻力，在莫雷拉胯下後上一攻而破，獲季內第四Win，同時成為蘇保羅馬房今季唯一四捷馬，練者可算打造代表作。

蘇保羅說：「『喜氣綿綿』在10天前試閘走勢非常悅目，狀態已具作戰水準，今場莫雷拉發揮一流，克服排14檔的阻力，值得一讚。」

「此馬十分喜歡跑泥地，懂得放鬆地跑，牠有廐侶『執到笑』的影子。」

「『執到笑』上季與『喜氣綿綿』一樣在一季內贏了四場泥地賽。『喜氣綿綿』跑完今場後，將會歇暑，下季才出賽。」

第六場單Win及組合獨贏A3分別派73元及22.5元，二重彩派444元。

至於跑獲第二至四名為「皇龍司令」、「帝豪寶駒」與「盛勢」。

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