賽駒「旗幟」系馬主郭燦耀，是「包裝」系主要馬主李運強的親家。

郭生以往養馬支持過沈集成、蘇偉賢、何良等，今季再養馬則改撐羅富全。

二人首度合作的「旗幟輝煌」，本應今季想爭分跑打吡，可惜贏完一場三班田草1600米後，升上第二班後只能接近。

既然爭分不成，不要揠苗助長，畀足時間「旗幟輝煌」再成長。

相隔約兩個月再跑，早前試一課1200米泥閘在「速遞奇兵」1.5馬位後，以第六名過終點，走勢吸引。

「旗幟輝煌」今次（6日）出戰第十場二班草地1600米，首度綁脷上陣應有助發揮，千祈唔好睇小。

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