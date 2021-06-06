第一場第五班1200米：「陽明冠爵」前仗跑入一席連贏位，上場再跑雖然落敗，但表現唔差。

今場原裝配搭繼續挑戰同程，排到好位起步，贏馬呼聲高唱入雲。

昨日（5日）開飛3.7倍，5點輕輕落到3.2倍，現時進一步落到2.9倍W，1.3倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場可以贏馬開齋，要支持。

「魅力漢子」今季曾經贏過田草1400米，雖然打後幾仗表現非常一般，但馬匹評分下調至贏馬水平。

今場雷神肯策騎上陣，又排到好位起步，絕對係奇兵一路。

昨日開飛6.2倍，5點企住6.7倍，現時依然係6.6倍W，2.2倍位置。

有墊底飛支持，始終低班馬排到好位起步係會比較有利，今場要兼顧。

「玩斗財星」今季表現幾穩定，大前仗跑贏谷草1200米開齋，上場轉跑泥地表現不差。

今場跑返草地1200米，機會又有啦。

昨日開飛14倍，5點落到10倍，現時企住11倍W，2.9倍位置。

有些少早餐飛支持，始終馬匹近幾場表現穩定，有作戰狀態，今場可以拖一票。

「趣怡」上場轉到蘇偉賢馬房初次上陣，跑谷草1200米突如其來，後上僅以短馬頭落敗，表現煥然一新。

今場回師田草1200米，強配巴度上陣，似有心交代。

昨日開飛3.5倍大熱，5點回上6.2倍，現時企住7倍W，2.7倍位置。

睇隔夜飛有信心，如今場可以保持到上場水準嘅話，依然有得爭。

提供：2陽明冠爵、3魅力漢子、11玩斗財星、12趣怡

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