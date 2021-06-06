本港最資深華將黎海榮今季支持度不足，限米煮限飯的情況下騎者專注在第五班搵食。

今午（6日）頭場五班草地1200米，「明月千山」重配黎海榮並回師贏馬途程，早段跟守二叠第三位，直路一早透出，最終順利摘下季內第二捷。

黎海榮今季四場頭馬全數來自第五班賽事，計為「明月千山」（兩場）、「如沐春風」及「好友無敵」，前兩駒皆由徐雨石馬房訓練。

徐雨石說：「『明月千山』過往曾作出多番嘗試，其實都是以1200米為該駒最佳出路。」

「只是五班1200米的賽程不多，今場馬兒成功把握機會取勝，總算有交代。」

「『明月千山』最佳跑法是守在三，四位，末段展開衝刺，今仗黎海榮走位醒目，馬兒在這位本地騎師胯下走來暢順，人馬合拍，順利交出頭馬。」

「明月千山」馬主程凱信沒有入場，由他的好友馬主高長昌夫婦代拉頭馬，後者名下「喜又盈」亦有列陣今場賽事，最終在馬雅胯下跑第五名。

第一場單Win及組合獨贏A2分別派101及26.5元，二重彩派613元。

第二至四名順序為「趣怡」、「獵狐章者」及「魅力漢子」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199