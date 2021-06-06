練馬師方嘉柏與「星運」系馬主游紹賢老友鬼鬼，後者由方嘉柏開倉一直支持至今，絕對為方廐忠實擁躉。

方嘉柏今戰再為此系馬建功，從而增加今季自己力爭冠軍之優勢，五歲英國自購馬「星運子爵」季內已取得三捷，不過練者透露此駒在餘下馬季仍有目標。

方嘉柏說：「『星運子爵』放頭跑，是由於我研究過今仗應是一場步速欠奉的賽事，所以我要求史卓豐必定要讓此駒領放，結果騎者出色地完成任務。」

「下仗我會安排此馬出爭7月11日舉行的沙田一哩錦標。」

至於馬主游紹賢則說：「賽前方嘉柏於沙圈已吩咐史卓豐把『星運子爵』擺在前走，騎者的發揮亦很出色，即使排在14檔起步，此馬也能按部署一放到底取勝。」

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