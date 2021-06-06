今日（6日）沙田馬場設有八草兩泥日馬，草地以C跑道作賽，場地掛好地牌，度地儀指數2.71，泥地硬度計指數為8.54。

馬會表示今日將不會進行壓地。

睇番最近5月8日同一欄位八場賽事，前置馬優勢明顯，有六駒守前四位入直路建功。

其中，「會長之星」及「勁力十足」更一放到底，「葵涌精英」守貼欄包廂位贏馬，故此具前速馬匹仍可秤先。

今戰列陣馬中，頭場「明月千山」是全場唯一曾於田草C欄上名之參戰馬，憑較佳場地性能有力重開勝門。

另外，第五場「獨角寶寶」上場正是於田草C欄放頭入Q，等番同一移欄再跑，藉形勢之助仍可坐位望贏。

至於兩場泥地路程均為1650米，近三場同程頭馬均放頭或守貼欄包廂位勝出。

在這情況下，第四場「電路一號」、第六場「印水紙」等具前速之馬跑泥地，值得優先捧場。

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