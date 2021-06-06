華籍練馬師容天鵬於今戰（6日）第四場的第五班1650米勝出「福星高照」，除替馬匹打開勝利之利，練者摘下今季第25場Win，頭馬數字已超越上季。

四歲馬「福星高照」賽前落飛着綠格，結果飛到馬到，馬匹雖然排於最外的第14檔起步，入直路卻可沿內欄長驅直進，原來是容天鵬賽前擬定之策略。

容天鵬說：「『福星高照』勇態早已具備，可惜之前常因檔位不好或陣上際遇一般，而與頭馬擦身而過。」

「賽前我與馬主分析『福星高照』今場機會時說馬兒只忌外檔，故此我吩咐見習生周俊樂出閘後盡快楔入內欄走，騎者依足策騎指示，人馬發揮令我滿意。」

「我感謝馬主給予耐性及時間，這場頭馬正好是對馬主的回報。」

第四場單Win及組合獨贏A3分別派73元及22.5元，二重彩派444元。

至於跑獲第二至四名為「皇龍司令」、「帝豪寶駒」與「盛勢」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199