一年一度的馬主抽馬結果（馬匹進口許可證中籤人士名單）將於星期四（10日）公布，有入紙申請的馬主當然緊張能否中籤。

每逢抽馬結果公布，亦是一眾馬販搵錢的時候，當然會積極聯絡馬主，睇吓有冇需要幫忙入貨。

香港馬販眾多，究竟有幾多真係識睇馬，其實一睇他們買過甚麼馬匹來港就可一較高下。

不過，若然馬主想較穩陣，最好都是委託相熟的練馬師入貨會較穩陣，或是找一些曾引入馬匹在港贏一級賽馬的馬販，相信亦是消費保證。

今次（6日）沙田日馬第九場「美麗精神」有一個特別現象，就是今季出賽九次，其中有六次閘前都有飛落，當中更有三次着啡燈，證明此駒相當吸引落飛黨視線。

此駒由季初評79分，跌至現時63分，理應有力反彈，再跑1400米排5檔起步，隨時一擊即中。

撰文：關志彬

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