潘明輝在今午（6日）沙田日馬出足十場，結果先後憑「連連歡樂」及「源源動力」起孖而回，在騎師王以32分暫時領先。

「源源動力」轉投羅富全馬房後兩戰皆跑泥地1200米皆跑梗頸四，今次初跑田草1200米，結果操控較慢步速下，末段力拒希廐新血「幸運有您」挑戰，從而打破本身齋缽。

潘明輝可謂盡顯功架，皆因「連連歡樂」及「源源動力」上仗分別在莫雷拉及潘頓胯下熱倒，不過今天在前者胯下表現更勝一籌，順利凱旋而歸。

羅富全說：「我是行運醫生醫病尾，『源源動力』在上手馬房已醫得七七八八。」

「我接手此馬後，馬兒又曾走甩再度受傷，需要時間調理。」

「今場賽前預計『星夢帝國』放頭，結果此馬並沒有放頭，『源源動力』便自行領放，沿途沒有其他馬鬥燒，越放越順，成功取勝。」

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第二至四名順序為「幸運有您」、「勝利才子」及「春風得意」。

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