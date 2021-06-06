第七場第四班1200米：希斯馬房三歲自購新馬「幸運有您」初出，睇晨課表現與及試閘水準嚟講，已具備作戰狀態，今場（6日）有權一出即勝。

昨日（5日）開飛8.6倍，5點去到7.2倍，現時進一步落到3.9倍W，1.8倍位置。

隔夜飛相當勁，相信臨場應該會落到大熱門，睇票數嚟講係非常有信心，今場可以一出即勝，就畀一票佢。

「勝利才子」表現穩定，繼續策騎上陣，排到好位起步，贏馬機會大大提高。

昨日開飛3倍，5點企住3倍，現時2.2倍W大熱，1.3倍位置大熱。

早飛好硬淨，尤其係位置飛好重，睇票數今場好有信心不勝有位。

「星夢帝國」繼續用梁家俊上陣冷味十足，昨日開飛14倍，5點落到9.8倍，現時21倍W，4.8倍位置。

有墊底飛支持，睇飛已話畀你聽今場一定會近。

「對衡之星」上場跑同程後上第四，姿態好輕鬆，今場繼續跑同程，專用巴度上陣，似有心博。

昨日開飛15倍，5點回上25倍，現時落番22倍W，4.4倍位置。

早飛雖然唔多，但以敲冷角度嚟講，賠率值博。

提供：5幸運有您、3勝利才子、9星夢帝國、6對衡之星

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