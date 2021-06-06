第十場第二班1600米：「旗幟輝煌」回師贏馬路程，賽前操練非常積極兼有試閘備戰，睇動態今場有料到。

昨日開飛9.6倍，5點企住10倍，現時落到5.2倍W，2倍位置。

墊底飛到哂位，睇飛話你知今場不畏強敵，有信心再取得勝仗。

「星運子爵」上場跑泥地只敗於强手，雖敗猶榮，今場重跑贏馬路程，用史卓豐上陣，冷味十足。

昨日開飛17倍，5點企住15倍，現時17倍W，6.2倍位置。

隔夜票數唔算多，但要留意臨場賠率走勢，無論如何都要俾一票佢。

「喜駿駒」季內已取得三場頭馬，當銳馬改配賀銘年上陣，威力無減。

昨日開飛7.3倍，5回上10倍，現時10倍W，2.5倍位置。

有些少早飛支持，但以馬匹今季表現嚟講，今場要入三甲一啲都唔出奇。

「真妙星」今場係轉到霍利時馬房初次上陣，賽前備戰積極兼有試閘，睇動態有心省招牌。

昨日開飛13倍，5點回上22倍，現時29倍W，8倍位置，拖冷腳可以預佢一票。

提供：10旗幟輝煌、4星運子爵、2喜駿駒、6真妙星

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