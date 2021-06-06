第二場第四班1000米：「帆哥兒」雖然今季未贏但表現平穩，馬匹評分由季初75分減到今場57分。

今次報跑1000米直路賽，強配莫雷拉上陣，心意好明顯就係想贏返場。

昨日（5日）開飛6.4倍，5點落到4.8倍，現時5.6倍W，2倍位置。

墊底飛到位，方嘉柏要爭冠軍練馬師，睇安排今場係好想幫呢隻馬贏返一場，兼替馬房增添一場寶貴頭馬，要支持。

「星際精英」今場係季內初出，但睇晨課表現已有作戰狀態，今場用田泰安上陣，排到直路賽有利嘅最外檔起步，隨時可以贏哂。

昨日開飛6倍，5點回上8.3倍，現時企住6.9倍W，2.5倍位置。

有墊底飛支持，今場有力一鳴驚人，可以贏位兼投。

「伊貝」呢匹大衛希斯馬房三歲自購新馬，今場初出跑田草1000米，賽前於從化操練積極，已共試三課大閘備戰。

今場用潘頓上陣，擺明就想一出即勝。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到9.5倍，現時進一步落到7.6倍W，3.1倍位置。

早飛浸浸落，相信臨場會依然有飛落，隨時成為大熱門，但無論如何，今場要兼顧。

「大武士」呢匹田草1000米專家，今季表現非常麻麻，馬匹評分由季初73分減到今場54分，用陳嘉熙減磅上陣。

近排天氣比較熱，跑道偏快，對前領跑法馬匹非常有利，所以呢匹馬今場係幾有機會可以跑返水準。

昨日開飛19倍，5點落到9.8倍W，現時進一步落到6.6倍W，2.4倍位置。

早餐飛好明顯，睇飛好似話畀大家聽，今場一定可以跑入前列咁，一定要俾一票佢。

提供：4帆哥兒、12星際精英、7伊貝、5大武士

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