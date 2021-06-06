潘頓今季是「包裝」系主戰騎師之一，不過在今午（6日）沙田日馬前，僅憑「包裝太保」在國際賽日（去年12月13日）取得一捷。

第五場四班1400米，潘頓第三度替「包裝大獎」主轡，今仗騎者採取主動，直路一早透出，從而成功敲響服役勝鼓。

「包裝大獎」此前三次角逐田草1200米獲亞季各一，今次希斯讓此駒除去頭罩，並增程出賽，結果取得良好效果。

希斯說：「『包裝大獎』的最佳路程是1600米，因此牠由1200米增程至1400米。」

「馬兒早段很搶口，這令我非常擔心，因為這會消耗牠大量的體力，幸而馬兒最終可以打開勝利之門，這可反映馬兒有級數，牠將會歇暑，下季才出賽。」

周三（9日）谷草夜馬，潘頓將策騎「包裝長勝」出戰四班1200米，且看能否連續兩期替此系人馬建功。

第五場單Win及組合獨贏A2分別派49.5及25元，二重彩派1,464元。

第二至四名順序為「歡樂小子」、「金鼓雷鳴」及「勁加加」。

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